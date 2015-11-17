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Новости

17 ноября 2015, 17:45

Строительство и реконструкция

В ЮЗАО протянули газопровод к крупнейшей электростанции города

В ЮЗАО протянули газопровод к крупнейшей электростанции города

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В Москве протянули газопровод к одной из крупнейших электростанций города в Юго-Западном округе – на Нахимовском проспекте соединили последние трубы. Во время работ удалось обойтись без перекрытия дорожного движения. Больше шести километров сетей на глубине до 10 метров МОСГАЗ прокладывал примерно полтора года. Хотя норма для такого проекта семь лет. А технологии применялись такие, что газопровод прослужит гораздо дольше, передает телеканал "Москва 24".
Елена Павлова новости Мосгаз газопроводы Гасан Гасангаджиев строительство и реконструкция
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