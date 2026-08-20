Собянин: в создании техники для Москвы участвуют предприятия более 30 регионов

В производстве техники для Москвы участвуют предприятия более 30 регионов России. Одно из ключевых производств находится в Набережных Челнах.

В рамках рабочей поездки производственный комплекс и научно-технический центр "КАМАЗ" посетил Сергей Собянин. С 2018 года столица является крупнейшим заказчиком городского транспорта, выпускаемого предприятием. За это время завод разработал 5 моделей электробусов. Каждую новую модификацию инженеры и конструкторы совершенствовали с учетом требований мегаполиса.

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