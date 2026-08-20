Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 августа, 22:30

Мэр Москвы

Собянин: в создании техники для Москвы участвуют предприятия более 30 регионов

Собянин: в создании техники для Москвы участвуют предприятия более 30 регионов

Сергей Собянин оценил работу МЭШ в Татарстане

Собянин посетил завод "КамАЗ" в Набережных Челнах

Собянин: 12 высокотехнологичных производств ввели в Москве за полгода

Собянин: на подлете к Москве с 20:30 уничтожено 28 БПЛА

Собянин: в Лосиноостровском и Ярославском районах откроются обновленные школы

Собянин: начался прием заявок на восьмой конкурс грантов "Москва – добрый город"

Собянин: около станции Санино МЦД-4 сформируют новую улично-дорожную сеть

Собянин: московские специалисты восстанавливают медучреждения в ЛНР и ДНР

Мэр Москвы сообщил о росте промышленного производства

В производстве техники для Москвы участвуют предприятия более 30 регионов России. Одно из ключевых производств находится в Набережных Челнах.

В рамках рабочей поездки производственный комплекс и научно-технический центр "КАМАЗ" посетил Сергей Собянин. С 2018 года столица является крупнейшим заказчиком городского транспорта, выпускаемого предприятием. За это время завод разработал 5 моделей электробусов. Каждую новую модификацию инженеры и конструкторы совершенствовали с учетом требований мегаполиса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортэкономикагородрегионывидеоНаиль ГубаевМария Антропова

Как россиянка вырастила гигантские овощи?

Жительница Красноярска вырастила огромный помидор, который весит 4,5 килограмма

Чтобы овощи выросли больших размеров, необходимы генетические предпосылки

Читать
закрыть

Как хотят снимать семейное кино в РФ?

В России разработали рекомендации для съемок фильмов с учетом семейных ценностей

Читать
закрыть

Ждет ли россиян осенний бум вакансий?

Завершение сезона отпусков станет толчком для запуска новых проектов и расширения штата

Осенью также начинается этап бюджетного планирования

Читать
закрыть

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика