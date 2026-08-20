Сергей Собянин посетил завод "КамАЗ" в Набережных Челнах в рамках рабочей поездки. Более 2 тысяч электробусов поставят в Москву до 2030 года, до 2027 года в столицу поступят 700 электробусов последнего поколения. В производстве техники для Москвы участвуют предприятия более чем из 30 регионов.

Москву и Набережные Челны связывают прочные взаимоотношения с 2018 года. Правительство Москвы является крупнейшим заказчиком городского транспорта, производимого "КамАЗом". В парке столичного транспорта и городского хозяйства работает свыше 15 тысяч единиц техники: электробусы, автобусы, коммунальная и дорожная техника.

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