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20 августа, 13:45

Происшествия

Таксисту из Москвы могут простить многомиллионный ущерб после ДТП с Rolls-Royce

Таксисту из Москвы могут простить многомиллионный ущерб после ДТП с Rolls-Royce

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Столичному таксисту могут простить ущерб от ДТП с Rolls-Royce, сообщают информационные каналы в соцсетях. Речь идет об аварии, которая произошла в начале июня на Ленинградском шоссе.

Водитель такси на Haval при попытке перестроиться в крайнюю левую полосу столкнулся с люксовым автомобилем стоимостью около 50 миллионов рублей. Позже его владелица заявила, что ремонт обойдется как минимум в 10 миллионов рублей. При этом КАСКО на Rolls-Royce еще не успело вступить в силу, поскольку автомобиль только забрали из салона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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