В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 20 августа

Наиболее плотное движение 20 августа фиксируется на Ярославском шоссе в сторону центра Москвы, на внешней стороне ТТК в районе Савеловской эстакады и на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе. Об этом сообщила ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Юлия Светлова.

Днем локальные затруднения возможны в районах ремонтных работ на Липецкой улице и шоссе Энтузиастов, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний час пик ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

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