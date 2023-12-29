"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома по улице Лавочкина

На севере столицы в районе Ховрино завершился капитальный ремонт типового жилого дома 1968 года постройки. Здание находится по адресу улица Лавочкина, дом 44, корпус 2.

Специалисты фонда капитального ремонта привели в порядок фасад и заменили магистрали водоотведения. Стены восстановили по современной технологии нанесения полимерцементных смесей на армирующие сетки. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".