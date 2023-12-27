"Мой район. Обратная связь": мастера благоустроили территорию возле станции "Свиблово"

Завершено благоустройство возле станции метро "Свиблово". Работы провели на участках улиц Кольской, Радужной, Амундсена и Снежной, а также в проездах Игарском, Новом Беринговом и Русанова.

В рамках проекта мастера убрали воздушные линии электропередачи под землю в кабельную канализацию. Они проложили более 30 метров системы водостока, обновили покрытие тротуаров и проезжей части и заменили девять остановочных павильонов.

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