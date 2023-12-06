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06 декабря, 04:10

Технологии

"Мой район. Навигатор": новая версия приложения "Метро Москвы" стала доступна для горожан

"Мой район. Навигатор": новая версия приложения "Метро Москвы" стала доступна для горожан

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Вышла новая версия приложения "Метро Москвы". В ней полностью изменился главный раздел – личный кабинет пользователя. Теперь пассажирам будет еще удобнее управлять всеми платежными картами, а также они смогут подключить такие функции, как "Биометрия" и "МультиТранспорт".

У пассажиров есть возможность пополнить карту, посмотреть ее статус и настроить автоплатеж. Также в новой версии приложения появилась отдельная вкладка для цифровых транспортных сервисов. История платежных операций теперь сохранена в одном месте. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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