"Мой район. Навигатор": новая версия приложения "Метро Москвы" стала доступна для горожан

Вышла новая версия приложения "Метро Москвы". В ней полностью изменился главный раздел – личный кабинет пользователя. Теперь пассажирам будет еще удобнее управлять всеми платежными картами, а также они смогут подключить такие функции, как "Биометрия" и "МультиТранспорт".

У пассажиров есть возможность пополнить карту, посмотреть ее статус и настроить автоплатеж. Также в новой версии приложения появилась отдельная вкладка для цифровых транспортных сервисов. История платежных операций теперь сохранена в одном месте. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".