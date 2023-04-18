Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04:45

Город

"Мой район. Навигатор": специалисты почистили памятник Пушкину в столице

"Мой район. Навигатор": специалисты почистили памятник Пушкину в столице

"Мой район. Навигатор": работа столичного Центра реабилитации диких животных

"Мой район. Навигатор": ярмарки выходного дня открылись в столице

"Мой район. Навигатор": технический пуск станции "Физтех" запланирован на осень 2023 года

Волонтеры рассказали о работе по информированию об условиях военной службы по контракту

Собянин рассказал о сводной группировке пожарных, спасателей и специалистов горслужб

Новая автомагистраль появится на юго-востоке Москвы

Более 950 знаков безопасности у водоемов заменят в Москве на летние до конца апреля

Собянин пригласил горожан посетить площадки ежегодного фестиваля "Пасхальный дар"

В Московском зоопарке панда Жуи продемонстрировал свое отношение к понедельнику

В столице продолжаются весенние субботники и уборки, в порядок приводят и монументы. Специалисты почистили одну из главных московских достопримечательностей – памятник Александру Сергеевичу Пушкину на Пушкинской площади.

Сначала рабочие проверили, нет ли на поверхности повреждений или ржавчины. Затем монумент промыли с помощью специальных растворов.

Всего к лету в столице подготовят более тысячи памятников. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика