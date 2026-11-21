Около 300 жителей Люблина переезжают в новостройку на Люблинской улице по программе реновации. Их старые пятиэтажки находятся на соседней Ставропольской улице.

В новых домах уже готовы квартиры с отделкой, а на первых этажах в будущем откроются магазины, аптеки и другие необходимые сервисы. Всего в районе предстоит расселить 152 дома, жители 60 из них уже переехали в новое жилье.

Подробнее – в программе "Новости дня".