"Новости дня": врач-сомнолог рассказал о правилах сна в жару

Оптимальная температура для сна составляет 19–21 градус. Об этом сообщил врач-сомнолог Павел Кудинов. Жара делает сон более поверхностным, организм напрягается для поддержания температуры, появляется потоотделение, человек ворочается.

Врач рекомендовал охлаждать помещение, проветривать, увлажнять воздух, зашторивать окна днем и спать под разными одеялами. Также специалисты советуют принимать прохладный душ перед сном, не ужинать плотно и исключить дневной сон при проблемах с засыпанием.

