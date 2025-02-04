"Мой район. Новости": филиал поликлиники № 64 заработал по новому стандарту

В здании амбулатории на Ладожской улице завершился капитальный ремонт. Второй филиал поликлиники № 64 уже принимает пациентов по новому московскому стандарту.

В медучреждении москвичам доступны новые виды современных аппаратов, в том числе цифровой маммограф. Он показывает размеры и характер патологических образований молочных желез и позволяет выявить онкологическое заболевание на самых ранних стадиях.

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