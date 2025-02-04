Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 07:30

Город

"Мой район. Новости": филиал поликлиники № 64 заработал по новому стандарту

"Мой район. Новости": филиал поликлиники № 64 заработал по новому стандарту

Сергей Собянин подвел итоги пяти лет работы московского стандарта онкопомощи

Новости часа: нейрохирургическую помощь в Москве оказывают в 14 больницах

Собянин: количество нейрохирургических операций за 5 лет выросло почти на треть

Новости часа: 200-тысячный москвич переезжает в новое жилье по программе реновации

"Мой район. Новости": в Академическом районе открыли новую поликлинику

Пересадку сердца и почки провели врачи института имени Склифосовского

"Мой район. Новости": 209-я городская поликлиника в Раменках открылась после ремонта

В Боткинской больнице провели более 10 тысяч операций по лечению аневризмы аорты

Врачи продолжают фиксировать случаи постковидного синдрома

В здании амбулатории на Ладожской улице завершился капитальный ремонт. Второй филиал поликлиники № 64 уже принимает пациентов по новому московскому стандарту.

В медучреждении москвичам доступны новые виды современных аппаратов, в том числе цифровой маммограф. Он показывает размеры и характер патологических образований молочных желез и позволяет выявить онкологическое заболевание на самых ранних стадиях.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
медицинагородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика