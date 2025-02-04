04 февраля, 07:30Город
"Мой район. Новости": филиал поликлиники № 64 заработал по новому стандарту
В здании амбулатории на Ладожской улице завершился капитальный ремонт. Второй филиал поликлиники № 64 уже принимает пациентов по новому московскому стандарту.
В медучреждении москвичам доступны новые виды современных аппаратов, в том числе цифровой маммограф. Он показывает размеры и характер патологических образований молочных желез и позволяет выявить онкологическое заболевание на самых ранних стадиях.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".