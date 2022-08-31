"Жизнь в большом городе": доставка в Москве

Россияне стали чаще делать покупки в интернете. За первое полугодие 2022 года число заказов выросло более чем на 60%. Причем одним из критериев выбора онлайн-магазина является стоимость доставки.

Какую сумму готовы платить москвичи за курьерскую работу? Сколько в среднем времени в пути находится заказ? Как развиваются сервисы доставки? И как на их работу повлияли санкции?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".