"Специальный репортаж": "угоны в деталях"

Каждый день в Москве угоняют минимум 5 машин. Из-за дефицита запчастей эксперты прогнозируют резкий всплеск автокраж.

Специальный корреспондент Антон Дергачев своими глазами увидел, как его машину угнали всего за несколько секунд, нашел место, где ворованные иномарки разбирают на запчасти, и задал самый главный вопрос угонщику: что делать, чтобы не лишиться автомобиля.