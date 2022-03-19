"Специальный репортаж": микрокредитная спарта

Общая сумма микрозаймов у россиян достигла 350 миллиардов рублей. При этом почти каждый пятый должник имеет сразу 4 кредита. А тысячи людей стали неплательщиками даже не знаю об этом, на них оформили займы по подложным документам.

Специальный корреспондент Антон Дергачев пришел в офис микрофинансовой организации с чужим паспортом и сейчас расскажет, сколько денег ему готовы были выдать после пятиминутного разговора с менеджером.