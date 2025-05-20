"Вопрос спорный": нужны ли возрастные ограничения для водителей в РФ

В России нет предельного возраста для водителей. За руль можно сесть и в 90, и в 100 лет – главное, чтобы были права и пройдена медкомиссия. Но с годами здоровье ухудшается, реакции замедляются. Стоит ли вводить возрастные ограничения на вождение автомобиля?

Каковы особенности управления автомобилем в старшем возрасте? И можно ли сохранить безопасность на дороге без запретов?

Об этом – в программе "Вопрос спорный".