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26 ноября, 21:45

Транспорт

"Московский патруль": жителям столицы рассказали о школах контраварийного вождения

"Московский патруль": жителям столицы рассказали о школах контраварийного вождения

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Столичные автомобилисты могут спровоцировать аварию на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий и отсутствия навыков безопасного вождения. В связи с этим в Москве существуют специальные школы экстремального и контраварийного вождения, где обучение проводится летом и зимой.

В рамках занятий по контраварийному вождению отрабатываются езда по льду, экстремальное торможение, крутые повороты, предотвращение столкновения, объезд препятствий и многое другое.

В Москве есть несколько автошкол контраварийного вождения и автодромов, на которых проводятся занятия. Их стоимость варьируется от количества часов и автомобиля, который используется для тренировки. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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