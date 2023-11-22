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22 ноября, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": суд отклонил просьбу о домашнем аресте Шабутдинову

"Безопасный город": суд отклонил просьбу о домашнем аресте Шабутдинову

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Новости часа: суд в Москве арестовал блогера Шабутдинова по делу о мошенничестве

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Суд отклонил просьбу о домашнем аресте блогеру Аязу Шабутдинову, он останется в СИЗО. Заседание прошло в Мосгорсуде

Шабутдинов продавал свои авторские курсы по предпринимательству. За некоторые из них клиенты отдавали несколько миллионов рублей. А когда люди поняли, что остались без денег и не стали успешными бизнесменами, то начали обращаться в правоохранительные органы.

Шабутдинов – первый блогер-миллионник, которого обвиняют по статье "Мошенничество". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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