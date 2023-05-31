"Техно": Apple анонсировала новые функции в iOS 17

Apple анонсировала необычные функции, доступные в iOS 17. Новинки в виде крупных кнопок и упрощенного управления предназначены для людей с ограниченными возможностями. Также среди функций – Personal Voice, которая предназначена для записи голоса пользователя, чтобы в дальнейшем использовать его для озвучивания сообщений.

Sony показала фото круглого PS5- контроллера с одним джойстиком для людей с ограниченными физическими возможностями. Кнопки на устройстве можно менять местами или заменять вовсе.

В Google разрабатывают Project GameFace для помощи людям с мышечной дистрофией. Разработчики создали нейросеть, которая через веб-камеру накладывает на лицо сетку с точками, а затем пользователь может настроить движения мышки на движения отдельными мышцами лица.

Подробности – в программе "Техно".