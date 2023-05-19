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Технологии

"Техно": анонсирован новый способ авторизации в iOS 16.2

"Техно": анонсирован новый способ авторизации в iOS 16.2

ЦРУ создало телеграм-канал, в котором предлагает гражданам РФ "делиться информацией"

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"Техно": нейросеть создала рекламу McDonald’s

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Анонсирован новый способ авторизации в iOS 16.2. Отмечается, что Passkey будет практически невозможно взломать.

Нейросеть создала необычную рекламу McDonald’s. В ней можно увидеть врастающие в лицо бургеры и сделанных из них же различных персонажей.

Microsoft обновили поисковик Bing. Среди новых функций – вопросы чат-боту можно будет задавать по картинкам и получать ответы тоже с изображениями. Также Bing может забронировать столик в ресторане.

Подробности – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
технологиивидеоМаксим Ефимцев
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