"Техно": анонсирован новый способ авторизации в iOS 16.2

Анонсирован новый способ авторизации в iOS 16.2. Отмечается, что Passkey будет практически невозможно взломать.

Нейросеть создала необычную рекламу McDonald’s. В ней можно увидеть врастающие в лицо бургеры и сделанных из них же различных персонажей.

Microsoft обновили поисковик Bing. Среди новых функций – вопросы чат-боту можно будет задавать по картинкам и получать ответы тоже с изображениями. Также Bing может забронировать столик в ресторане.

Подробности – в программе "Техно".