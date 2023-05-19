01:00Технологии
"Техно": анонсирован новый способ авторизации в iOS 16.2
Анонсирован новый способ авторизации в iOS 16.2. Отмечается, что Passkey будет практически невозможно взломать.
Нейросеть создала необычную рекламу McDonald’s. В ней можно увидеть врастающие в лицо бургеры и сделанных из них же различных персонажей.
Microsoft обновили поисковик Bing. Среди новых функций – вопросы чат-боту можно будет задавать по картинкам и получать ответы тоже с изображениями. Также Bing может забронировать столик в ресторане.
Подробности – в программе "Техно".
Программа: ТЕХНО