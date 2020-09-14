"Московский патруль": устроившим пожар в Никулинском суде вынесли приговор

В Москве вынесли приговор пироманам, которые устроили пожар в Никулинском суде. На дерзкое преступление решились бортпроводник и водитель.

Чей заказ они выполняли? И сурова ли оказалась Фемида? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.