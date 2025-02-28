Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

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28 февраля, 13:45

Культура

"Сити": подборка концертов этой недели в Москве

"Сити": подборка концертов этой недели в Москве

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Команда проекта "Сити" составила подборку главных концертов недели в Москве.

Исполнительница Алена Свиридова подготовила акустическую программу "Город-река" по названию одноименного альбома 2017 года. В нее войдет новое звучание песен. Концерт пройдет 1 марта в 20:30 в "Академ Джаз Клубе".

Автор вирусной песни "Шоколадка" Ксения Минаева выступит с первым сольным концертом. Исполнительница сообщила, что на выступлении прозвучат еще не вышедшие песни и ее хиты. Концерт пройдет в "Атмосфере" 1 марта в 18:00.

Подробнее – в программе "Сити".

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