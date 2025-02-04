"Сити": китайское искусство в Москве

Проект "Сити" продолжает серию материалов о китайском искусстве. В Музее Востока можно увидеть более 20 000 произведений, которые помогают лучше понять и оценить китайскую историю и искусство.

В рамках своей экспозиции музей представил уникальные произведения, такие как керамическая "Голова с трехлапой жабой" периода Хань, женские туфли XIX века, символизирующие традицию "лотосовых ножек", а также домики для боевых сверчков, выполненные из тыквы.

Подробнее – в программе "Сити".