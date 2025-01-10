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10 января, 13:45

Культура

"Сити": какие концерты стоит посетить в Москве

"Сити": какие концерты стоит посетить в Москве

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Команда проекта "Сити" составила подборку концертов, которые пройдут в столице в ближайшее время. В Москве пройдет шоу с большим количеством знаменитостей. На сцене выступят Шура, Татьяна Буланова, Маша Распутина, а еще балет Аллы Духовой "Тодес" и шоу-балет "Элит-S". Концерт пройдет 11 января в 19:00 в концертном зале "Москва".

Также в столице пройдет шоу от артиста Гоши Куценко. Шоу приурочено к выходу последнего альбома исполнителя. Он называется "Слова под музыку". Мероприятие пройдет 11 января в 20:00 в Мумий Тролль Music Bar.

Пианист Денис Мацуев выступит с классическими произведениями. Вместе с ним узнаваемую классику исполнит симфонический оркестр России имени Светланова. Концерт пройдет 20 января в Live Арена.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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