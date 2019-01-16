Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:53

Почти 400 кошек и собак из столичных приютов нашли новый дом в 2018 году

животные

10:53

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Почти 400 подопечных из двух столичных приютов для животных "Зоорассвет" и "Зеленоград" нашли новых хозяев в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ "Доринвест".

"По итогам 2018 году из подведомственных приютов ГБУ "Доринвест" для безнадзорных животных "Зоорассвет" и "Зеленоград" были переданы в "добрые руки" 236 собак и 158 кошек, что более чем в 1,5 раза больше показателей 2017 года", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

В пресс-службе отметили, что количество пристроенных животных ежегодно увеличивается благодаря активной работе волонтеров и сотрудников приютов по социализации и поиску новых хозяев. При этом, в учреждении уточнили, что новый дом удается найти не только щенкам и котятам, но и возрастным животным, которые провели в приюте несколько лет.

Яркими примерами таких историй стало пристройство пса-инвалида Гермеса, которого в итоге забрала к себе одна из волонтеров, а также шестилетней собаки по кличке Тортик, который всю жизнь прожил в приюте, но в начале 2019 года его забрали домой новые хозяева.

В конце декабря 2018 года Владимир Путин подписал закон, запрещающий жестокое обращение по отношению к животным. Закон закрепляет полномочия федеральных, региональных, муниципальных органов власти в вопросе обращения с животными, а также устанавливает основные принципы обращения с ними, основанные на гуманном отношении.

Документом также предусматривается создание специальных приютов для животных, запрещается их отстрел. Правовой статус приютов, требования к размещению таких организаций также прописаны в законе.

животные

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика