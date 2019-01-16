Почти 400 кошек и собак из столичных приютов нашли новый дом в 2018 году

Почти 400 подопечных из двух столичных приютов для животных "Зоорассвет" и "Зеленоград" нашли новых хозяев в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ "Доринвест".
"По итогам 2018 году из подведомственных приютов ГБУ "Доринвест" для безнадзорных животных "Зоорассвет" и "Зеленоград" были переданы в "добрые руки" 236 собак и 158 кошек, что более чем в 1,5 раза больше показателей 2017 года", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".
В пресс-службе отметили, что количество пристроенных животных ежегодно увеличивается благодаря активной работе волонтеров и сотрудников приютов по социализации и поиску новых хозяев. При этом, в учреждении уточнили, что новый дом удается найти не только щенкам и котятам, но и возрастным животным, которые провели в приюте несколько лет.
Яркими примерами таких историй стало пристройство пса-инвалида Гермеса, которого в итоге забрала к себе одна из волонтеров, а также шестилетней собаки по кличке Тортик, который всю жизнь прожил в приюте, но в начале 2019 года его забрали домой новые хозяева.
В конце декабря 2018 года Владимир Путин подписал закон, запрещающий жестокое обращение по отношению к животным. Закон закрепляет полномочия федеральных, региональных, муниципальных органов власти в вопросе обращения с животными, а также устанавливает основные принципы обращения с ними, основанные на гуманном отношении.
Документом также предусматривается создание специальных приютов для животных, запрещается их отстрел. Правовой статус приютов, требования к размещению таких организаций также прописаны в законе.
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