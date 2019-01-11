Пес Тортик обрел семью после шести лет приюта

За последнюю неделю 2018 года и первую неделю 2019 года подведомственные ГБУ "Доринвест" приюты "Зоорассвет" и "Зеленоград" покинули пять питомцев. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
В новый дом отправились две кошки Лея и Шаня и три собаки по кличкам Джексон, Айя и Тортик. Последний пес попал в приют в 2012 году, будучи еще щенком. С появлением хозяев он впервые покинул стены учреждения. Активно подбирать Тортику новых хозяев волонтеры принялись в конце декабря.
"Как здорово, что в таком степенном возрасте песик узнает, что такое домашнее тепло и забота хозяина", – отметили в пресс-службе.
Тем, кто только взял питомцев из приюта или уже давно держит дома кошку или собаку, не стоит забывать о необходимых прививках. В рамках бесплатной вакцинации от бешенства жители столицы смогут обезопасить пушистых друзей. Полный список подразделений и временных прививочных пунктов опубликован на странице комитета ветеринарии Москвы.
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