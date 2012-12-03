В столице открывается юбилейная выставка художника Игоря Родионова

Фото: kultura.mos.ru
Юбилейная выставка владимирского художника Игоря Родионова открывается 3 декабря в Государственном выставочном зале-музее "Наследие".
Как сообщает столичный департамент культуры, на выставке "Контрасты и параллели" будет представлено около 70 картин автора.
Работы мастера портретной и жанровой живописи находятся в частных зарубежных коллекциях и в московском Музее портрета "Россия. Взгляд из 3-его тысячелетия".
Игорь Родионов родился в 1962 году во Владимире. В 1985 году он получил высшее художественное образование во Владимирском педагогическом университете имени Лебедева-Полянского. С 1990-х годов он стал постоянным участником областных и межрегиональных выставок, а в 2000-2001 и 2009-2011 годах участвовал в международных пленэрах в Германии, Литвы и Украины.
С 2005 года Родионов является членом Международной Ассоциации художников-портретистов, а с 2006 года - членом Международного Художественного Фонда.
Выставка продлится до 20 декабря 2012 года.
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