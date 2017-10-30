Трамп ответил на обвинения против экс-главы штаба Манафорта

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Президент США Дональд Трамп опроверг обвинения, что его предвыборный штаб связан с Россией. Глава государства также отметил, что обвинения спецпрокурора Роберта Мюллера касаются событий, не имеющих отношения к президентской гонке 2016 года.

"Прошу прощения, но Пол Манафорт был частью избирательного штаба год назад (спустя несколько лет после предполагаемых преступлений фигурантов дела – прим.ред). Вопрос, почему Хиллари и Демократы не под подозрениями?" – написал Трамп в своем микроблоге в Twitter, добавив, что никакого сговора нет.

Экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его партнеру Рику Гейтсу предъявили обвинения по 12 статьям, в том числе заговор против интересов США и с целью отмывания денег. Также обвиняемые, по версии следствия, вели лоббистскую деятельность в США в интересах Украины с 2008 по 2014 год.