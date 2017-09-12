Юлия Тимошенко попала в "черный список" за помощь Саакашвили

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко попала в "черный список" сайта "Миротворец" за незаконное пересечение польско-украинской границы, сообщает "Лента.ру".

Ей также инкриминируют "нападение на пограничников" в составе группы лиц, участие в подготовке незаконного пересечения государственной границы Украины лицом без украинского гражданства и манипулирование общественно значимой информацией.

Руководство ресурса усмотрело в действиях Тимошенко нарушение закона по статье 332 – незаконная переправка людей через госграницу Украины. Наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет, если действия были совершены по предварительному сговору группой лиц.

Ранее в базу сайта попал бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили из-за незаконного пересечения госграницы и нападения на пограничников. Экс-губернатора обвинили в незаконном проникновении на режимный объект, пересечении границы и в нанесении телесных повреждений сотрудникам ведомства. По словам пограничников, сторонники политика фактически вторглись на территорию Польши.

10 сентября Саакашвили пытался приехать в Киев на поезде, следовавшем из Польши. Состав задержали на вокзале, сообщив, что он не тронется, пока внутри находится "лицо без права въезда на территорию Украины". Саакашвили сидел в поезде несколько часов. Затем он отправился к польско-украинской границе на автобусе. На одном из КПП его ждали сторонники, которые прорвали оцепление позволив политику проникнуть на территорию Украины. Происшествие было снято на видео.