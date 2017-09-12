Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
12 сентября 2017, 09:36

В мире

Юлия Тимошенко попала в "черный список" за помощь Саакашвили

Фото: ТАСС/Архип Верещагин

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко попала в "черный список" сайта "Миротворец" за незаконное пересечение польско-украинской границы, сообщает "Лента.ру".

Ей также инкриминируют "нападение на пограничников" в составе группы лиц, участие в подготовке незаконного пересечения государственной границы Украины лицом без украинского гражданства и манипулирование общественно значимой информацией.

Руководство ресурса усмотрело в действиях Тимошенко нарушение закона по статье 332 – незаконная переправка людей через госграницу Украины. Наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет, если действия были совершены по предварительному сговору группой лиц.

Ранее в базу сайта попал бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили из-за незаконного пересечения госграницы и нападения на пограничников. Экс-губернатора обвинили в незаконном проникновении на режимный объект, пересечении границы и в нанесении телесных повреждений сотрудникам ведомства. По словам пограничников, сторонники политика фактически вторглись на территорию Польши.

10 сентября Саакашвили пытался приехать в Киев на поезде, следовавшем из Польши. Состав задержали на вокзале, сообщив, что он не тронется, пока внутри находится "лицо без права въезда на территорию Украины". Саакашвили сидел в поезде несколько часов. Затем он отправился к польско-украинской границе на автобусе. На одном из КПП его ждали сторонники, которые прорвали оцепление позволив политику проникнуть на территорию Украины. Происшествие было снято на видео.

за рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика