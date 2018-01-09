Ростуризм проверит, нет ли россиян на заблокированном курорте в Швейцарии

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Ростуризм выясняет, нет ли россиян среди туристов, заблокированных снежной лавиной на швейцарском курорте. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на советника руководителя Ростуризма Светлану Сергееву.

Лавина сошла на альпийском курорте Церматт из-за сильных снегопадов. В общей сложости там застряли около 10 тысяч человек. Электроснабжение в этом районе уже восстановили, а железнодорожное сообщение между Церматтом и деревней Тэш пока не работает.

Из-за снегопада авиа- и железнодорожное сообщение затруднено во многих городах Европы. С перебоями работают аэропорты Амстердама, Женевы, Кельна, Франкфурта-на-Майне.