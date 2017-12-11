Снегопад парализовал воздушный и железнодорожный транспорт в Британии

11 декабря, 08:35
Фото:AP/Steve Parsons
На Великобританию обрушился циклон – страну засыпало снегом, что привело к транспортному коллапсу, сообщает "Мир 24". Только в районах Уэльса выпало до 30 сантиметров снега.
Из-за мощнейшего снегопада в королевстве парализовало воздушный и железнодорожный транспорт. В лондонском аэропорту Хитроу задерживаются десятки рейсов, не ходят поезда, и тысячи пассажиров застряли на вокзалах.
Во многих регионах Британии отключен свет. В некоторых городах отменены занятия в школах. На дорогах образовались заторы, растет число ДТП.
Кроме того, из-за снегопада авиа- и железнодорожное сообщение затруднено во многих городах Европы. С перебоями работают аэропорты Амстердама, Женевы, Кельна, Франкфурта-на-Майне.
А вот в Москве, напротив, потеплело. Синоптики пообещали, что погода на предстоящей неделе будет соответствовать концу марта – началу апреля. Температура воздуха в среднем будет превышать норму на пять–шесть градусов. Так, 11 декабря и днем, и ночью сохранятся плюсовые значения, а 13-го ожидается до пяти градусов выше ноля.
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