Дэвид Бекхэм запретил супруге пользоваться телефоном

11:14
Фото: АР/Joel C Ryan/Invision
Бывший футболист Дэвид Бекхэм потребовал от своей супруги Виктории, чтобы она перестала пользоваться смартфоном, сообщает "Экспресс газета". По мнению спортсмена, жена ведет слишком много телефонных переговоров.
Ранее супруги отправились вдвоем в путешествие, где так и не смогли полноценно насладиться обществом друг друга из-за того, что Виктория постоянно отвлекалась на телефон. Дэвид Бекхэм поставил ей условие: отказаться от телефона хотя бы по вечерам.
Уточняется, что на просьбу мужа бывшая участница коллектива Spice Girls ответила утвердительно.
Ранее Виктория Бекхэм объяснила отказ участвовать в новом турне Spice Girls. Певица и предприниматель сослалась на деловые обстоятельства, при этом подчеркнув, что группа была важной частью ее жизни. Бекхэм пожелала участницам коллектива огромной любви и веселья.
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