Дэвид Бекхэм запретил супруге пользоваться телефоном

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Бывший футболист Дэвид Бекхэм потребовал от своей супруги Виктории, чтобы она перестала пользоваться смартфоном, сообщает "Экспресс газета". По мнению спортсмена, жена ведет слишком много телефонных переговоров.

Ранее супруги отправились вдвоем в путешествие, где так и не смогли полноценно насладиться обществом друг друга из-за того, что Виктория постоянно отвлекалась на телефон. Дэвид Бекхэм поставил ей условие: отказаться от телефона хотя бы по вечерам.

Уточняется, что на просьбу мужа бывшая участница коллектива Spice Girls ответила утвердительно.

Ранее Виктория Бекхэм объяснила отказ участвовать в новом турне Spice Girls. Певица и предприниматель сослалась на деловые обстоятельства, при этом подчеркнув, что группа была важной частью ее жизни. Бекхэм пожелала участницам коллектива огромной любви и веселья.