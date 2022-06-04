Байдена с супругой эвакуировали после вхождения частного самолета в закрытую зону

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Президента США Джо Байдена и его супругу Джилл эвакуировали в безопасное место после того, как частный самолет по ошибке вошел в закрытую воздушную зону над городом Рехобот-Бич в Делавэре, где отдыхает американский лидер с женой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В Белом доме подчеркнули, что были приняты необходимые меры предосторожности, однако никакой угрозы для президента и его семьи не существовало. Байдена вместе с супругой эвакуировали в безопасное место, а примыкающую к дому американского лидера дорогу перекрыли. К настоящему времени президент с женой вернулись в дом.

Представитель Секретной службы, отвечающей за безопасность первых лиц США, Энтони Гульельми рассказал, что самолет вошел в закрытое воздушное пространство незадолго до 13:00 субботы, 4 июня (20:00 по московскому времени).

"Самолет немедленно сопроводили за границы закрытого воздушного пространства", – отметил Гульельми.

По его словам, пилот не включил необходимый радиоканал и не следовал соответствующему уведомлению. Его допросят правоохранители.

Телеканал Fox News сообщил, что из-за произошедшего по тревоге были подняты два военных самолета. По их данным, президента с женой эвакуировали в близлежащую пожарную часть.

Ранее американский телеведущий Грег Гатфелд заявил, что президент США Джо Байден досрочно оставит свой пост. Такое предположение связано с ростом цен на топливо и иных социально-экономических проблем, которые стали причиной падения рейтинга Байдена. Уточняется, что в настоящее время цена за галлон в США составляет 5 долларов, при этом во время президентского срока бывшего американского лидера Дональда Трампа она составляла около 1,77 доллара.

