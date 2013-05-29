В усадьбе Деда Мороза в первый день лета пройдет "Фотосушка"

Интерактивная афиша Москвы 2do2go.ru рекомендует: 1 июня в Московской усадьбе Деда Мороза в Кузьминском лесу пройдет очередная "Фотосушка". Формат, придуманный три года назад в Санкт-Петербурге, подразумевает полный интерактив и обмен фотографиями. Все пришедшие вешают свои снимки на прищепки, а в обмен забирают любой понравившийся снимок. Самое увлекательное то, что свою фотографию можно подписать и оставить сообщение ее будущему владельцу.

Каждый зритель "Фотосушки" становится участником проекта. Благодаря оригинальности идеи, открытости и доброте этой акции, она приобрела бешеный успех и прошла уже во многих городах России.

Вход на мероприятие свободный.

Напомним, предыдущая "Сушка" проходила 14 апреля в Государственном музее архитектуры имени Щусева .