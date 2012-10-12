Полиция проверяет заявление Митволя о нападении на предвыборный штаб

Полиция проверяет заявление кандидата в мэры подмосковных Химок Олега Митволя о нападении на его предвыборный штаб,

"Химкинская полиция проверяет заявление Митволя, сделанное в ряде СМИ, о якобы совершенном нападении на его предвыборный штаб", - сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Евгений Гильдеев.

Ранее кандидат в мэры подмосковных Химок Олег Митволь сообщил, что около десяти человек с бейсбольными битами разгромили его предвыборный штаб.

Он отметил, что в тот момент в штабе находились люди, однако они успели спрятаться, поэтому никто не пострадал.

Митволь также сообщил, что удалось заснять нападавших, есть фото- и видеоматериалы произошедшего.