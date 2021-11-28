Песков заявил, что не планирует участвовать в испытаниях назальной вакцины от COVID-19

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не планирует участвовать в испытаниях назальной вакцины от коронавируса.

"Да я только сделал "Спутник лайт". Просто зачем?" – приводит его слова ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявил, что испытал назальную вакцину от COVID-19. Вторую часть процедуры президенту сделал замглавы Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

По словам Пескова, Путин сделал назальную вакцину на следующий день после ревакцинации "Спутником Лайт".

