Песков заявил, что не планирует участвовать в испытаниях назальной вакцины от COVID-19

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не планирует участвовать в испытаниях назальной вакцины от коронавируса.
"Да я только сделал "Спутник лайт". Просто зачем?" – приводит его слова ТАСС.
Ранее Владимир Путин заявил, что испытал назальную вакцину от COVID-19. Вторую часть процедуры президенту сделал замглавы Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
По словам Пескова, Путин сделал назальную вакцину на следующий день после ревакцинации "Спутником Лайт".
Путин сделал назальную вакцину от коронавируса