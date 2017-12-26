Глава Минфина заявил о необходимости сохранить условия амнистии капиталов

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ
Министр финансов России Антон Силуанов высказался в пользу сохранения условий амнистии капиталов. По его мнению, эти условия нужно оставить без изменения – такими же, как и в 2016 году.
"На мой взгляд, если мы будем готовить законодательство по продолжению амнистии в нынешних условиях, то условия должны быть идентичны тем, которые были в 2016 году", – цитирует Силуанова "Газета.ру".
Силуанов напомнил, что по результатам первой волны амнистии 2,5 тысячи человек вернули в Россию свои капиталы.
Ранее также стало известно, что 21 декабря депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о списании долгов по налогам физлицам и индивидуальным предпринимателям. Уточняется, что налоговая амнистия касается доходов, которые были получены с 1 января 2015 года по 1 января 2017 года без удержания НДФЛ.
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