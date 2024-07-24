Путин потребовал увеличить размер налогового вычета по НДФЛ проходящим диспансеризацию

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин потребовал значительно увеличить размер налогового вычета по НДФЛ тем, кто проходит диспансеризацию и успешно сдает ГТО. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания главы государства с членами правительства опубликован на сайте Кремля.

Средства будут возвращаться из уплаченного налога на доходы физических лиц.

Ответственными для исполнения поручения назначены председатель Госдумы Вячеслав Володин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов. Органам власти необходимо будет доложить президенту о проделанной работе до 5 августа текущего года.

Ранее в России предложили ввести налоговый вычет за оплату детских путевок в летние лагеря. В Госдуме заявили, что предлагаемый вычет может быть оформлен родителями, бабушками или опекунами за оплату путевки как для своих детей, так и для внуков или подопечных. Также налоговый вычет предполагает учет расходов на проезд до лагеря и обратно. Все изменения планируется внести в Налоговый кодекс страны.

