Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Владимир Путин обсудил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию на встрече с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием.

Он поблагодарил президента за то, что тот возглавил процесс переселения старообрядцев из-за рубежа. Митрополит Корнилий уточнил, что за два–три года переселено 130 старообрядческих семей, передает РИА Новости.

По его словам, в 2020-м еще 150 семей готовы вернуться в Россию из Латинской Америки.

Митрополит также выразил благодарность за подготовку к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума.

"Мы готовимся, международный форум прошел, в 2020 году будет второй при поддержке правительства. Для старообрядцев это общий праздник", – сообщил он.

В октябре 2018 года стало известно, что за годы государственной программы по возвращению соотечественников в Россию прибыло 800 тысяч человек, которые когда-то уехали жить за границу.

Программа заработала в 2007 году в 12 пилотных регионах. Сейчас в ней участвуют более 60 субъектов РФ. Все желающие могут вернутся в Россию. Государство помогает вплоть до трудоустройства.