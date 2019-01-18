В ГД внесли законопроект о бесплатном соцобслуживании инвалидов и ветеранов ВОВ

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На рассмотрение Госдумы внесли законопроект о бесплатном социальном обслуживании инвалидов и ветеранов Великой отечественной войны на территории России.

В нижнюю палату парламента законопроект внесли депутаты Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Борис Пайкин совместно с сенаторами Еленой Афанасьевой и Сергеем Леоновым, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу партии ЛДПР.

"Законопроектом предлагается внести изменение в ч. 2 ст. 31 ФЗ, в соответствии с которым социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме предоставляются бесплатно участникам и инвалидам Великой Отечественной войны независимо от их среднедушевого дохода", – приводятся в материале слова Нилова.

По мнению авторов законопроекта, если документ примут, улучшится социальная защищенность участников и инвалидов ВОВ.

В декабре 2018 года зампредседателя правительства России Татьяна Голикова сообщила, что размер материального обеспечения участников Великой Отечественной войны в 2019 году вырастет до 44 тысяч рублей. По ее словам, власти поступательно принимают решения об увеличении такого материального обеспечения. Далее увеличение размера обеспечения будет проходить в соответствии с фактической инфляцией.