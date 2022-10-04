Путин подписал указ о праве срочников заключать контракт на службу в ФСБ

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Владимир Путин подписал указ о праве военнослужащих-срочников заключать контракт на службу в органах ФСБ России. Об этом пишет RT.

Кроме того, указ разрешает заключать новый контракт о службе в СВР и ФСБ с гражданином, который проходил военную службу по контракту и достиг предельного возраста, однако является высококвалифицированным специалистом.

Ранее Путин подписал указ об осеннем призыве. Согласно документу, граждане РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе, будут призваны на военную службу в период с 1 ноября по 31 декабря 2022 года. Всего призыву подлежат 120 тысяч человек.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что решение перенести призыв с 1 октября на 1 ноября связано с перегрузкой военкоматов из-за частичной мобилизации. По его словам, это позволит развести потоки мобилизованных и срочников.



Осенний призыв в армию начнется на месяц позже в этом году

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