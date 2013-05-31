В Москве прощаются с маршалом СССР Виктором Куликовым

В Культурном центре Вооруженных сил прощаются с маршалом Советского Союза Виктором Куликовым. Сегодня героя СССР похоронят на Новодевичьем кладбище.

С маршалом пришли проститься министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, замминистра обороны Руслан Цаликов, а также Аркадий Бахин, Николай Панков, Дмитрий Булгаков, Олег Остапенко, генералы и маршалы, ветераны, сообщает РИА Новости.

Напомним, Виктор Куликов скончался в Москве в возрасте 91 года. Военный умер в ночь на 28 мая после тяжелой и продолжительной болезни. Сегодня в России в живых осталось два маршала СССР - Василий Петров и Дмитрий Язов.