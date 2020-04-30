Скончался экс-футболист сборной Англии

Фото: официальный Twitter-аккаунт Leeds United
Скончался бывший футболист "Лидс Юнайтед" и сборной Англии Тревор Черри. Известно, что спортсмену было 72 года.
В своем официальном Twitter-аккаунте "Лидс Юнайтед" выразили соболезнования в связи с кончиной Черри.
"Мы глубоко опечалены известием о том, что Тревор Черри <...> скончался. Наши мысли связаны с его семьей, друзьями и бывшими клубами", – пишет пресс-служба команды.
Черри являлся защитником в составе "Лидс Юнайтед" с 1972 по 1982 годы. Всего он сыграл за команду 486 матчей.
Футболист также играл за "Хаддерсфилд Таун". С 1982 по 1985 в клубе "Брэдфорд Сити" выступал как играющий тренер.
Кроме того, Черри провел 27 матчей за сборную Англии.