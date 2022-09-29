Стала известна причина смерти Елизаветы II

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Королева Великобритании Елизавета II умерла в силу естественных причин, следует из официального свидетельства, опубликованного управлением документов Шотландии.

Согласно документу, монарх скончалась 8 сентября в 15:10 по местному времени (17:10 по московскому времени). В графе "причина смерти" указано "преклонный возраст".

Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. Она стала самым старейшим и самым долго правящим монархом в истории страны Великобритании. После ее смерти престол перешел к ее старшему сыну Чарльзу.

Церемония государственных похорон королевы прошла в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Процесс погребения сопровождался похоронной песнью, которую исполнил одинокий волынщик.

На церемонии присутствовали все члены королевской семьи, бывшие и действующие служащие Короны, новый британский премьер Лиз Трасс и другие высокопоставленные чиновники, в том числе президент США Джо Байден, лидер Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Вальтер Штайнмайер.

20 сентября период национального траура в Соединенном Королевстве в связи со смертью королевы завершился. Траур в кругу монаршей семьи продлился еще семь дней.

Королеву Великобритании Елизавету II похоронили в часовне Георга VI в Виндзоре

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