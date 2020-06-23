Скончался чемпион Европы по футболу Пьерино Прати

Фото: Instagram/AC Milan

Ушел из жизни бывший форвард итальянского футбольного клуба "Милан" и сборной Италии Пьерино Прати. Известно, что экс-футболисту было 73 года.

Сообщение о смерти Прати появилось в Twitter команды из Милана.

"Прощай, настоящая легенда россонери. Вы были ярким светом для всех нас, и нам будет очень вас не хватать. Покойся с миром, Пьеро", – написала пресс-служба "Милана".

Причины смерти экс-игрока остаются неизвестными.

Прати играл за "Милан" с 1967 по 1973 год. В составе команды нападающий выиграл золотые медали чемпионата Италии, дважды победил в Кубке страны. Кроме того, он стал обладателем трофея Лиги чемпионов, забив три мяча в финальном матче турнира. Всего в 209 матчах за "Милан" Прати смог забить 102 гола.

В составе сборной Италии Прати стал чемпионом Европы, а также серебряным призером чемпионата мира.