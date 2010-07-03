Умерла киновед Ирина Звегинцева

Умерла заведующая кафедрой киноведения, доктор искусствоведения, руководитель учебно-творческой мастерской ВГИК Ирина Звегинцева. Ей было 69 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

"21 июля 2019 года на 70-м году жизни скоропостижно умерла Ирина Звегинцева, доктор искусствоведения, профессор ВГИК, завкафедрой киноведения сценарно-киноведческого факультета", – говорится в сообщении.

Причина смерти не уточняется. О дате и времени прощания руководство Союза кинематографистов России сообщит дополнительно.

Ирина Звегинцева в 1971 году окончила ВГИК по специальности "Киноведение". В 2004 году ей была присвоена степень доктора искусствоведения. В 2015 году возглавляла кафедру киноведения.

Звегинцева написала ряд книг и статей на тему истории мирового кино, которые были опубликованы в России и за рубежом. Она являлась членом Союза кинематографистов РФ, членом Союза художников, академиком Международной академии телевидения и радио, академиком Нью-Йоркской академии наук и членом Ассоциации востоковедов.