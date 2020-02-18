Умер 29-летний рэпер Саша Скул

Рэп-исполнитель Саша Скул умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается на официальной странице музыканта в соцсети "ВКонтакте".

"Сегодня в 12:11 по мск остановило свой ход сердце Саши", − написал администратор страницы. Подробности случившегося не раскрываются.

Рэпер Саша Скул входил в состав музыкального коллектива "Бухенвальд Флава". Он принимал участие в баттл-проекте "Версус". В сентябре прошлого года Скул выпустил последний альбом под названием "Песни про вас".

Ранее в столице простились с рэпером Кириллом Толмацким (Децлом), который скончался в ночь на 3 февраля на 36-м году жизни. Исполнитель умер после выступления в ижевском клубе Posh Lounge. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.