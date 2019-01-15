Легенда Бродвея умерла в США

Лауреат американской кинопремии "Золотой глобус" Кэрол Чэннинг скончалась в США в возрасте 97 лет. О смерти актрисы сообщило издание Broadway World.
Всемирную славу Чэннинг принесла роль в постановке "Джентльмены предпочитают блондинок", где она спела знаменитую композицию "Бриллианты – лучшие друзья девушек" (позднее ее перепела Мэрилин Монро). "Золотой глобус" она получила в 1968 году в номинации "Лучшая женская роль второго плана" за фильм "Весьма современная Милли".
Одна из ее последних работ – озвучка самой себя в мультфильме "Гриффины". Также снималась в сериалах "Семейка Аддамс", "Шоу Дрю Кэри", "Прикосновение ангела" и "Волшебный школьный автобус".
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