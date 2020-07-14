Умер ведущий "Разрушителей мифов" Грант Имахара

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Умер экс-ведущий шоу "Разрушители мифов" компании Discovery Грант Имахара, сообщает "Газета.ру".

Телеведущему было 49 лет. Причиной его внезапной смерти стала аневризма сосудов головного мозга.

Грант Имахара с 2005 по 2014 год был соведущим более чем 200 эпизодов шоу "Разрушители мифов". Помимо этого, он около 10 лет работал в компании Lucasfilm THX. Затем он перешел в ее подразделение VFX ILM. При его участии сняты фильмы "Парк Юрского периода", "Матрица", "Терминатор" и другие.