Скончался директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Директор Научно-исследовательского института ядерной физики МГУ Михаил Панасюк умер на 76-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте института.
"Научно-исследовательский институт ядерной физики с глубоким прискорбием сообщает, что 3 ноября на 76-м году жизни скоропостижно скончался директор института, профессор Михаил Игоревич Панасюк", – написали коллеги специалиста.
В МГУ выразили соболезнования родным и близким Панасюка. Точное время и место прощания с директором НИИ ядерной физики станет известно позднее.
Михаил Панасюк в 1967 году окончил физический факультет МГУ, затем аспирантуру, в 1972 году защитил кандидатскую, а в 1988 году – докторскую диссертации. Звания профессора он удостоился в 1993 году.
В Научно-исследовательском институте ядерной физики МГУ Панасюк проработал более 50 лет. Должность директора структуры он занимал более 30 лет. За время работы эксперт удостоился ряда государственных наград.
Научные интересы Михаила Панасюка относились к области космических исследований. Специалист вел проекты, связанные с исследованием космической радиации, магнитосфер планет и космических лучей с помощью космических и наземных экспериментов.
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